Моральный ущерб: Как пенсионеру-переселенцу получить компенсацию за задержку выплаты пенсии

За нарушение прав Пенсионным фондом Украины пенсионеры через суд могут получить компенсацию морального ущерба. Об этом сообщили юристы Общественной организации «Донбасс SOS».

Получить компенсацию можно. «Если повезет, но небольшую», – говорят юристы.

Согласно судебной практике, принятой в Украине, это сумма составляет не более 5 тыс. грн.

Юристы напоминают, что право на возмещение материального и морального ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями органов власти определяют ст. 56 Конституции Украины и ст. 23 Гражданского кодекса Украины.

«Моральный вред (ущерб) заключается, в частности, в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением относительно него, членов его семьи или близких родственников», – поясняют правозащитники.

В Едином государственном реестре судебных решений можно найти более 1000 решений судов по поводу исков пенсионеров-переселенцев. Анализ этих решений показывает, что суды используют две стратегии:

либо отказывают в компенсации морального ущерба;

либо удовлетворяют иск, но в размере ущерба не более 5 тыс.грн, независимо от суммы, которая была заявлена истцом.

Есть примеры положительных решений. Так, 14 апреля, Верховный суд принял постановление по иску в отношении управления Пенсионного фонда Украины в Мариуполе. Истцы в этом деле в 2015 году встали на учет как внутренне перемещенные лица в Донецкой области, но не получали пенсию в течение нескольких месяцев. Они пытались взыскать задолженность в судебном порядке, но решение суда не было исполнено. В итоге, истец потребовал компенсировать моральный ущерб в размере 1 млн грн.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, но Донецкий апелляционный суд назначил истцу возмещение в размере 5 тыс. грн. «Учтя обстоятельства дела, степень вины ответчика, статью 23 ГК Украины, коллегия судей пришла к выводу, что 5 тыс. грн будет достаточной и разумной компенсацией морального вреда. Причиненный истцу моральный вред должен быть возмещен виновным лицом – должником (управлением Пенсионного фонда Украины Мариуполя Донецкой области, – ред.)», – говорится в решении.

На это решение в 5 тыс. грн. и Пенсионный фонд, и истец подали свои кассационные жалобы. Верховный суд отказал в удовлетворении этих жалоб и оставил постановление Апелляционного суда без изменений. В решении пояснялось, что Верховный суд тоже считает компенсацию в размере 5 тыс. грн. разумной.

Аналогичные решения (оплатить 5 тыс. грн за моральный ущерб) были приняты недавно, например:

Донецким апелляционным судом (Постановление от 27 февраля 2020 по делу № 220/81/19);

Окружным административным судом Киева (решения по делам № 826/15107/18 от 29.07.2019, от 01.07.2019 по делу № 640/282/19);

и другим делам, независимо от того, какую сумму требовали в качестве компенсации истцы.

В решениях по уменьшению суммы компенсации суды Украины оперируют практикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Отмечается, что люди в исках часто заявляют большие размеры компенсации морального ущерба, при этом документально не подтверждают, почему именно о такой сумме идет речь. «Любое требование о справедливой компенсации должно содержать перечень претензий и должно быть подано письменно вместе с соответствующими подтверждающими документами или свидетельствами, без наличия которых [суд] может отклонить требование полностью или частично», – отмечают юристы.

Но в подавляющем числе случаев суды пока все же отказывают в удовлетворении требования о компенсации морального вреда. Они ссылаются для обоснования своего решения на Постановление пленума Верховного суда Украины от 31 марта 1995 года № 4 «О судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда». В нем говорится, что суд должен выяснить, чем подтверждается факт причинения истцу страданий, при каких обстоятельствах или какими действиями (бездействием) они причинены и пр.

На основании этой нормы суды часто приходят к выводу, что сам факт бездействия ответчика по нарушению сроков выплаты той же пенсии «не свидетельствует о причинении истцу морального вреда».

Суды в отказах часто ссылаются на первые два пункта ч. 2 ст. 1167 Гражданского кодекса Украины, где приведен перечень случаев, когда должен возмещаться ущерб, причиненный органом государственной власти. «При этом забывая о пункте 3-м этой части: "в иных случаях, установленных законом"», – отмечают правозащитники.

«Таким образом, суды могут присудить пенсионеру компенсацию морального вреда за нарушение со стороны ПФУ. Но достаточной является сумма 5 тыс. грн в качестве компенсации за испорченные Пенсионным фондом нервы? На самом деле, мы надеемся, что однажды нарушения прав человека со стороны государственного органа будет стоить дороже. С другой стороны, если присудить 5 тыс. грн каждому пенсионеру, которому ПФУ задолжал выплаты, – это была бы не маленькая сумма для государственного бюджета», – резюмируют юристы «Донбасс SOS».