Не надо штрафовать бабушек и дедушек: В полиции рассказали, как будет проходить 9 Мая

9 мая в Украине планируется проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Полиция должна быть готова к предотвращению провокаций. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой на совещании сегодня, 8 мая, передает пресс-служба Нацполиции.

Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс. полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

«Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению», – сказал Яровой.

Он обратил внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечение карантинных мероприятий во время акций. Кроме того, по словам Ярового, руководители подразделений должны контролировать ситуацию и при необходимости – немедленно принимать соответствующие решения.

«На местах полиция проводить работу и заранее информировать граждан об ограничении, которые будут происходить. Основная ответственность возлагается на полицию диалога», – отметил Яровой.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полиция уже сейчас проводит предупредительную работу по предотвращению провокаций.

«Мы не становимся на сторону той или иной силы, мы вправе выражать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мероприятий», – подчеркнул Клименко.

В полиции также сообщили, что 9 мая основной формой проведения мероприятий будут автопробеги. Они будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения. В первую очередь, это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области.

Правоохранители подчеркивают, что все желающие, которые не могут принять участие в автопробеге, могут ожидать их прибытия вблизи памятных мест. Но по прибытии автоколонн – все участники мероприятий в обязательном порядке должны соблюдать все карантинные требования. Кроме того, отмечается необходимость соблюдения закона о декоммунизации и недопущения использования запрещенной символики.