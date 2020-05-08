В тяжелом состоянии: В «ЛНР» рассказали о главвраче больницы, который заболел COVID-19

Заболевший коронавирусной инфекцией главный врач Луганской городской больницы № 4 находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

«Что касается состояния здоровья главного врача больницы, да эта информация сегодня активно обсуждается в интернете, на сегодня состояние стабильно тяжелое», – цитируют Пащенко местные интернет-ресурсы.

Она напомнила, что 4 мая из-за угрозы распространения коронавируса поликлиника горбольницы № 4 закрыта, относящиеся к ней граждане перераспределены по иным медучреждениям.

«Действительно сегодня в условиях городской больницы №4 у нас сконцентрировано максимальное количество положительных COVID-пациентов и все люди находятся под наблюдением», – пояснила «министр».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 93 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случаев (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 156 случаев COVID-19 (21 человек выздоровели, 5 пациента скончались). В «ЛНР» – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).