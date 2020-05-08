Лечить раны прошлого нужно примирением, – глава Украинской греко-католической церкви

Нужно не только победить в войне, а нужно взять верх над войной, надо победить саму войну. Об этом глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума «Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности».

Он отметил, что «всякое насилие – физическое, или психическое, или даже духовное – оставляет глубокие раны».

«После Второй мировой войны все человечество, а в частности Европа, европейские народы были очень израненны. Я не говорю только о трагедии конкретного человека, конкретной семьи, конкретного народа. Думаю, речь идет об определенных ранах, которые после этой войны получило все человечество», – отметил он.

Блаженнейший отметил, что в мире есть два подхода отношения к таким ранам – примирение (то есть исцеление ран) или бередить их, «делать все, чтобы они кровоточили».

«Последний подход дает возможность именно на той боли строить империалистические мифы, идеологии и, очевидно, легитимизировать преступления. Нужно не только победить в войне, а нужно взять верх над войной, надо победить саму войну. Очень много сегодня кто-то считает, что просто легитимизация преступлений сталинизма и коммунизма, победы над нацизмом является единственным путем исторического нарратива Европы», – считает священнослужитель.

Он обратился к руководителям всех европейских государств: «Я действительно сегодня хотел бы предостеречь всех политических деятелей разных стран Европы от опасности бередить раны».

«Я бы очень хотел, чтобы этот день 8 мая память победы над нацизмом был днем, когда мы от всего сердца можем вынести положительное, добрую память, которая будет лечить, строить, примирять. И действительно чтобы мы в Европе могли наконец-то победить войну», – добавил глава УГКЦ.

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.