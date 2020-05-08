В Мариуполе госпитализировали двоих детей с подозрением на коронавирус

В Мариуполе в инфекционное отделение городской больницы госпитализировали двоих детей с подозрением на COVID-19. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что за весь период эпидемии в городе зарегистрированы 62 случая заболевания COVID-19. Из них 12 пациентов выздоровели, 1 случай летальный. Три пациента добавились за минувшие сутки.

«Все новые случаи, определенные на сегодня, – из числа контактных лиц по выявленным ранее очагам», – уточнила Сухова.

На лечении находится 68 человек. Из них 51 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, двое из них являются жителями других городов Донецкой области.

«Состояние всех пациентов средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Динамика выздоровления положительная. Два пациента получают кислородо-терапию», – рассказала Ксения Сухова.

По ее словам, сегодня в детское инфекционное отделение городской больницы №4 госпитализировали двоих детей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего в городе зафиксировано 17 подозрений на COVID-19.

Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 127 контактными лицами пациентов с COVID-19 и 25 лицами, прибывшими из-за рубежа.