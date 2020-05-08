По примеру Израиля: Политолог пояснил суть плана «Б» по урегулированию конфликта на Донбассе

План «Б» в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе – это «заморозка» вооруженного конфликта по примеру Израиля. Тем не менее, не вполне понятна суть нынешнего плана «А». Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, передает «Громадське радіо».

«По плану "А" не все понятно – какой он и в чем его комплексность. А вот по плану "Б" более конкретное представление, поскольку по определенным признакам мы можем понять, что это. С одной стороны, было интервью господина Зеленского еще во время избирательной кампании господину Гордону, где он неоднократно апеллировал к опыту Израиля. После чего была сознательная оговорка в одном из телевизионных ток-шоу где-то полгода назад Вадима Пристайко, который на тот момент еще был министром иностранных дел, а сейчас является вице-премьером. Он говорил о сценарии с более жесткими мерами контроля, с откладыванием этого вопроса в долгий ящик. То есть некий сценарий "заморозки". Вот вполне вероятно, что план "Б" – это гибридно-замороженный сценарий, как примерно в Израиле», – пояснил политолог.

Также Саакян оценил заявление власти о проведении осенью выборов на неподконтрольном Донбассе. «Это публичная цель. Потому что мы понимаем, что в переговорах есть публичная цель и непубличная. Мне кажется, что такое заявление является инструментом, с одной стороны, давления на Российскую Федерацию для интенсификации переговоров, поскольку Россия всегда их пробуксовывает и выставляет все новые и новые ультиматумы. А с другой стороны, такое заявление направлено на западных партнеров для того, чтобы демонстрировать, что Украина является более последовательной в том, чтобы как можно скорее завершилась российско-украинская война», – сказал политолог.

Саакян признал, что однако внутри страны такие заявления создают больше негатива. «Если они хотят приемлемых результатов на местных выборах, то поднятие тем, которые могут поляризовать украинское общество и уж точно не сыграют на мобилизацию избирателя партии Зеленского, – это не лучший способ. Это один из лучших способов создать для себя себе негативные последствия», – заключил он.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власть хочет вернуть неподконтрольные территории Донбасса до конца этого года, но если не удастся этого добиться – будет введен план «Б». Также он отметил, что власть хочет провести местные выборы в октябре – в том числе и на неподконтрольном Донбассе, где они могут произойти только при определенных условиях.