Без права доступа: Волонтеры показали, как живут поселки «красной зоны» на Луганщине (Фото)

Доступ в поселки Песчаное, Болотенное и Айдар Станично-Луганского района в «красной зоне» ограничен военными ВСУ. Здесь живут в основном пенсионеры, и у них сложилась критическая ситуация с продуктами и медикаментами. Об этом сообщает общественная организация «Восток SOS» на своей странице в Facebook.

Жители поселка Болотенное рассказали мониторинговой миссии правозащитников, что каждые полгода вынуждены подавать списки жителей и всех, кто может заезжать в населенный пункт. Каждый раз по этим спискам местные жители проходят проверку силовыми структурами. Чтобы посторонние (родственники или знакомые жителей) смогли проехать, нужно заблаговременно согласовать это с военными и получить разрешение.

«В населенном пункте нет аптеки, фельдшерского пункта и магазина, автомагазин приезжает 2 раза в неделю. Население Болотенного преимущественно пенсионного возраста», – отмечают в «Восток SOS».

Поселок Песчаное был полностью закрыт на въезд и выезд в течение 9 дней в марте-апреле этого года. Местные жители не могли выехать в аптеку или магазин, в самом поселке их нет. Автомагазин сюда не приезжает, рынки в ближайших селах закрыты в связи с карантином, а единственная грунтовая дорога, по которой можно уехать из Песчаного, после длительного дождя становится непригодной для проезда на гражданском транспорте.

«В селе проживает около 20 человек в возрасте от 58 до 82 лет. Положение местных жителей сейчас является критическим, поскольку даже к продовольственным товарам и медицинским препаратам доступ ограничен», – говорят волонтеры.

В поселке Старый Айдар военные разобрали пешеходный мост через реку, который собственными силами сделали жители на месте разрушенного автомобильного моста. Этот пешеходный мост соединял населенный пункт с городом Счастье, где жители Старого Айдара могли сбывать продукцию собственного производства и получить административные или медицинские услуги.

«Мост был разобран почти месяц, военные восстановили его после публичной огласки ситуации. В поселке нет аптеки, фельдшерского пункта и школы. Сейчас въезд ограничен, проезжать могут только местные жители, а въезд посторонних лиц, в том числе автомагазина, заблаговременно должен быть согласован с военными», – рассказали в «Восток SOS».

По словам жителей Старого Айдара, военные пытались ограничить доступ к пастбищам. Также люди жаловались на нападения бездомных собак, оставленных военными предыдущих ротаций и дачниками.

Во всех трех поселках объемы помощи от гуманитарных организаций существенно уменьшились. Правозащитники отмечают, что на фоне экономического ухудшения, связанного с карантином, это может привести к гуманитарному кризису.

«Исходя из полученной информации, мы имеем основания предполагать, что ограничение свободы передвижения и особый порядок въезда-выезда в поселки Болотенное, Песчаное и Айдар не имеют законных оснований», – резюмировали в «Восток SOS».