Несколько ДТП: В Мариуполе показали, во что превратились автомобили (Фото)

Сегодня, 8 мая, в Мариуполе были зафиксированы несколько ДТП, практически во всех из них были пострадавшие.

Так, ДТП произошло на пересечении ул. Куприна и ул. Митрополитская. По предварительной̆ информации, водитель автомобиля ВАЗ начал совершать поворот налево и не пропустил автомобиль «Лада», который̆ двигался на высокой̆ скорости в встречном направлении. От удара «Ладу» откинуло в столб. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля «Лада», его госпитализировали в больницу с переломом ключицы и ушибами. Предположительно водитель «Лады» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По ул. Митрополитская произошло еще одно ДТП. По предварительноей информации, водитель автомобиля Форд не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Хюндай, который по инерции столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Киа. В результате происшествия пострадали две девушки из автомобиля Хюндай.

По ул. Куинджи водитель автомобиля Форд совершил наезд на женщину, возрастом около 30 лет. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмой бедра.

ДТП произошло по кольцу Драмтеатра. По предварительной информации, водитель автомобиля БМВ решил устроить дрифт на повороте, в результате потерял контроль над управлением и въехал в металлическое ограждение.

По материалам Facebook-группы «DTP.mariupol»