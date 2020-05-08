Экс-глава Латвии о Путине: Он застрял в машине времени (Видео)

Лучший способ противостоять российской пропаганде – построить успешную демократическую Украину. Такое мнение высказала шестой президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга во время онлайн-дискуссии Киевского форума «Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности».

Вике-Фрейберга отметила, что человечество должно анализировать и изучать историю. «Необходимо иметь объективные нарративы, которые заменили бы предвзятые узкие шовинистические империалистические нарративы, которые так любит президент Путин. Он застрял в машине времени. Он признается сам, что воспитывался на пропагандистских фильмах о советском героизме. И я боюсь, что он так и не повзрослел с тех пор в плане понимания того, что такое демократическая система и что такое равноправие наций», – сказала она.

«Я была возмущена, как они говорят о украинцах, что нет такого понятия, как украинская нация или украинский язык. Поэтому перед украинской нацией стоит задача самоутверждения, показать, насколько эффективно она может обеспечить собственное управление. Лучшим способом противостояния упомянутой пропаганде является утверждение такого государства в Украине, которое должно показать наглядные преимущества над тем, что строится по ту сторону границы», – почеркнула экс-глава Латвии.

Она посоветовала украинцам никогда не забывать о своих национальных корнях и богатстве своей культуры и языка. «Также важно понимать для себя, что каждая нация имеет право на существование так же, как каждый человек имеет право жить, дышать и мечтать. И если нация мечтает о том, чтобы стать лучше, то эта мечта не должна включать желание подавлять других. Мы должны мечтать вместе о лучшем будущем для каждой нации, для сообществ наций, объединенных общими целями. Мы все являемся частью единого человечества, а человечество может изменяться к лучшему», –резюмировала Вайра Вике-Фрейберга.

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.