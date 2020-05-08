Война на Донбассе идет дольше Второй мировой, – Кулеба на Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Об этом сегодня, 8 мая, по итогам онлайн-заседания Совбеза ООН, сообщает пресс-служба МИД.

«Украина входит в число стран, наиболее пострадавших в масштабной трагедии ХХ века, Второй мировой войны, принесшей Европе неописуемое человеческое страдание и ужасы Холокоста. По самым консервативным подсчетам, количество моих соотечественников, погибших в войне, достигает 8,5 млн человек. Более 7 млн украинцев воевали против нацизма в семи армиях: Красной армии, Украинской повстанческой армии, вооруженных силах Польши, Франции, Великобритании, Канады и США», – отметил в своем обращении Кулеба.

«Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и части Донбасса, уже идет дольше Второй мировой войны. Она унесла жизни более 13 тысяч, и привела к ранениям более 27 тысяч человек в самом сердце Европы», – подчеркнул глава украинского МИД.

Также он напомнил, что ООН была создана 75 лет назад как глобальная организация, которая должна была бы «обезопасить последующие поколения от ужасов войны».