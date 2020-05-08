Когти, крылья и шесть лап: Жителей Мариуполя напугало насекомое-«кровосос» (Фото, видео)

В квартиру к жителям Мариуполя залетело необычное насекомое – небольшое крылатое тельце с шестью длинными лапками с коготками. Как пояснила энтомолог городской паразитологической лаборатории Людмила Доценко, мариупольцам нанесла визит муха-кровососка, передает «MRPL.city».

Она отметила, что муха-кровососка не слишком распространенное в нашем регионе насекомое. Это паразит, питающийся кровью животных и птиц, изредка – человека.

Несмотря на устрашающий вид, считается, что для людей она не опасна – инфекционные болезни не переносит, однако укус кровососки может быть болезненным, а слюна мухи иногда вызывает аллергическую реакцию.

Касательно животных, муха может питаться кровью как лошадей, коров, так и домашних питомцев. Им кровососка будет ощутимо досаждать, как и любой паразит.

«Пока жалобы на укусы кровососки нам не поступали», – уточнила Доценко.