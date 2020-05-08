Мы можем открывать практически всё, – замгубернатор Луганщине о карантине

В Луганской области из-за самого низкого уровня заражения коронавирусом при ослаблении карантина можно открывать практически все заведения, учреждения. Такое мнение сегодня, 8 мая, высказала заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталья Романенко.

«По областям будут смотреть точечно, в зависимости от ситуации в регионах. Что касается Луганской области, то нам постепенно можно открывать всё – все магазины, кафе и пр. Понятно, что это решение будет принимать губернатор. Но я ориентируюсь по нынешней нашей тенденции. Мы, например, понимали, что у нас появятся те последние 4 человека, которые заразились коронавирусом, – так как мы знали, что они контактировали с ранее заразившимися, они жили в одном помещении. Так что у нас ситуация под контролем, и можно открывать практически всё», – пояснила она.

Романенко акцентировала, что при послаблении карантина главное – не расслабляться и продолжать контролировать ситуацию. «Потому что при послаблении люди расслабляются. Но мы будем все начеку, и мы будем четко наказывать, потому что по-другому иногда не получается. Если не будут соблюдаться меры, хоть одно будет выявлено нарушение – тот же рынок закроем, путь даже не рассчитывают на иное», – предупредила она.

Замгубернатора отметила, что больше всего переживает именно за работу рынков. «Потому что как бы не говорили, но люди все равно продолжают скапливаться. Поэтому все должно быть под контролем», – дополнила она.

Как сообщалось ранее, власти Луганщины возмущены обвинениями в занижении статистики по COVID-19. Главной проблемой в начале карантина было создание мест обсервации, так как в Луганской области на границе с Россией работает единственный автомобильный пункт пропуска «Меловое».

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 93 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случаев (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 156 случаев COVID-19 (21 человек выздоровели, 5 пациента скончались). В «ЛНР» – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»