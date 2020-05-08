С соблюдением карантинных мер: В Мариуполе состоялся автопробег в честь Дня памяти и примирения (Фото)

Сегодня вечером, 8 мая, в Мариуполе состоялся автопробег в честь Дня памяти и примирения, передает «Сайт города Мариуполя».

Мариупольцы сформировали колонну из 91 машины и мотоциклистов. Каждое авто было украшено сине-желтым или красно-черным знаменем и надписью «Ніколи знову! 1939 – 1945».

В акции приняли участие волонтеры и патриоты, военнослужащие и добровольцы, в том числе бойцы чеченского батальона им. Шейха Мансура. Одежду участников украшал символ «Красный мак», а полицейские раздавали медицинские маски тем, у кого их не было.

Движение в городе по ходу маршрута участников автопробега было частично перекрыто, колонну сопровождали патрульные полицейские. Встречные машины и пешеходы радостно приветствовали колону.

Активисты проехали по городу, возложили цветы к подножию нескольких памятников воинам-освободителям, завершился автопробег возле мемориала «Жертвам фашизма».

При возложении цветов участники акции соблюдали карантинные правила.