Аудит «Укрзализныци»: Ревизоры недосчитались почти 12 млрд грн (Видео)

Ревизоры проверили «Укрзализныцю» и ее филиалы – обнаружили почти 12 млрд грн убытков. Также выявили, что железнодорожники не выплатили государству более 200 млн грн дивидендов. Средства должны были поступить в госбюджет на нужды страны, передает телеканал «Донбасс».

Это был плановый контроль Госаудитслужбы. Контроллеры проанализировали финансовые документы за два года. О нарушениях доложили Службе безопасности Украины. Теперь чиновники могут стать фигурантами уголовного производства. Расследование финансовых сделок будет контролировать Генпрокуратура.

Группа парламентариев тоже хочет создать временную следственную комиссию, чтобы проверить –

«Узнавать в очередной раз, что в "Укрзализныце" воруют, говорит о том, что это прибыльное предприятие. Если бы там меньше воровали то, наверное, прибыли были бы еще больше. Это говорит о проблемах в самой "Укрзализныце", и большие вопросы к министру инфраструктуры Криклию – что было сделано за последние 8 месяцев? Мы видим, что можно было сделать очень многое, но сделано практически ничего не было», – прокомментировал президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.