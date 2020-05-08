Ничего нового не строят: Зеленая энергетика Украины под угрозой (Видео)

Владельцы «зеленых» электростанций 8 месяцев ждут решения правительства. Оно еще в прошлом году предупредило – урежет тариф, по которому покупают чистые киловатты у производителей. Инвесторы пригрозили судами на сотни миллионов долларов. Затем были переговоры, но окончательного решения до сих пор нет. Теперь точку чиновники обещают поставить к лету, передает телеканал «Донбасс».

Солнечная электростанция «Александровка-1» занимает огромное поле в 15 гектаров – все в солнечных панелях. Установлены они под углом в 25 градусов. Таким образом получают максимум лучей. Электроэнергию производят от рассвета до заката.

Первые панели на этом поле энергетики установили три года назад. «Станция совершенно безопасна для нашей природы. Мы потребляем то, что дало нам солнышко, преобразуем в электрическую энергию и выдаем в общую энергосистему», – говорит Павел Коваль, электромонтер СЭС «Александровка-1».

Владельцы станции строили ее в кредит, который не выплатили до сих пор. Надеялись, что «зеленый тариф» будет действовать до 2030 года – так обещало государство. Но в прошлом году Минэнерго решило изменить условия.

«Мы остановили фактически строительство всех новых объектов», – говорит Сергей Евтушенко управляющий партнер компании UDP Renewebles.

8 месяцев идет обсуждение вопроса по «зеленому тарифу». Государство хотело получать энергию чуть ли не даром. Бизнесмены понимали – обанкротятся.

А сейчас новая и.о. министра энергетики Ольга Буславец пообещала, что в вопросе тарифа поставит точку. «Необходимо завершить медиации, сесть за стол переговоров с инвесторами и договориться на добровольных началах о необходимости уменьшения "зеленого тарифа"», – сказала она.

Владельцы и солнечных, и ветряных станций готовы немного уступить. Но просят учесть их предложения.

«Если сейчас нас бросят в одностороннем порядке, мы будем прекрасной иллюстрацией, что Украина как инвестиционный партнер является незрелой. И последующие заимствования станут дороже», – предупреждает Сергей Евтушенко.

Эксперты отмечают, что в Украину иностранные инвесторы и кредиторы уже верят неохотно. Иностранные банки дают ссуды на строительство в Украине под 8-10% годовых, еще и под залог. А вот в Дании строят без залогов, и кредиты дают под 1,5%. Как отмечалось, дипломаты 8 стран, чьи соотечественники-инвесторы вкладывали деньги в развитие украинской энергетики, направили письмо украинскому правительству.

В этом году в Украине заработала только одна новая станция, которую инвесторы построили раньше. Сейчас ничего нового не строят. Если Украина существенно снизит «зеленый тариф», то бизнесмены в нашу экономику деньги не будут вкладывать, а требовать их у государства. В международных судах готовы потребовать сотни миллионов долларов компенсации.