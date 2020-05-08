Выстрелил Святогорск: На Донетчине появились новые зоны заражения COVID-19

Святогорск и Волновахский район – это новые районы Донецкой области, где сегодня, 8 мая, подтвердили наличие инфицированных COVID-19. Добавилось пациентов и в Мариуполе. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В Волновахском районе наличие COVID-19 подтверждено у 81-летнего пенсионера – мужчина из круга контактных лиц ранее заразившихся в Мариуполе в областной больнице интенсивного лечения.

В Святогорске коронавирус обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.

В Мариуполе – 4 новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины – 22 и 52 лет. «Одна из них – медработница. Все четверо – из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев», – уточнил губернатор.

Таким образом по состоянию на конец 8 мая с начала пандемии в Донецкой области зарегистрировано 99 случаев COVID-19, из них 3 – летальных. 20 пациентов выздоровели, 76 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). На подконтрольной украинской власти территории Луганской области подтверждены 42 случая COVID-19 (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 156 случаев COVID-19 (21 человек выздоровели, 5 пациента скончались). В «ЛНР» – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).