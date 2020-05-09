Обратились родственники: Красный Крест разыскивает 750 пропавших на Донбассе

Красный Крест разыскивает 750 человек, пропавших без вести в результате конфликта на Донбассе. Информацию собирают в разных городах Украины, передает «УНН».

«За время нашей работы в Украине мы разработали собственную базу данных по пропавшим без вести. Мы заносим в нашу базу случаи, которые рассказали нам родственники пропавшего человека, которые обратились к нам и попросили найти своих близких. Поэтому наш список не является репрезентативным для всех пропавших без вести. Сегодня у нас около 750 открытых дел, все эти лица исчезли в результате конфликта на Донбассе», – сообщили в МККК.

Кроме того, в МККК напомнили, что сейчас представительства организации собирают информацию о пропавших в разных городах Украины.

«Делегация МККК в Украине имеет специальный отдел, который занимается потребностями пропавших людей и восстановлением семейных связей. Кроме того, у нас есть офисы в Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке и Мариуполе, где также работают специалисты отдела», – отметили в организации.