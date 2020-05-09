В Мариуполе выдали 60 тысяч продуктовых наборов людям пожилого возраста

В Мариуполе людям старше 75 лет за период карантина выдали 60 тыс. продуктовых наборов. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко на брифинге в горсовете 8 мая, передают «Донецкие новости».

«Мы выделили группу риска людей 75+, это и наши уважаемые ветераны. Все это время они максимально оставались дома. И хочу сказать им за это спасибо, потому что мы не видим сегодня в лечебных центрах пика заразившихся из числа наших уважаемых людей пожилого возраста. То есть мы их сохранили дома и обеспечили необходимыми услугами и продуктами», – сказал Бойченко.

По его словам, этой категории жителей города доставлено 60 тыс. продуктовых наборов.

Кроме того, люди, которые попали в группу риска из-за эпидемии или потеряли работу в период карантина и обратились через контактный центр за помощью, получили продуктовые наборы. «Таких людей уже 4,5 тысячи», – отметил мэр.

В горсовете также сообщили, что с 1 мая категорию мариупольцев «75+» повторно обеспечивают продуктовыми наборами. За неделю выдано 28 тыс. продуктовых наборов, до 11 мая раздача должна завершиться.