В «ДНР»: В районе Горловки 3 часа удерживали патруль ОБСЕ

В районе неподконтрольной украинскому правительству Горловки члены незаконных вооруженных формирований не отпускали патруль ОБСЕ в течение 3-х часов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 8 мая.

Инцидент произошел утром 8 мая на юго-западной окраине Горловки. Как сообщается, патруль СММ в составе 5 сотрудников миссии на 2-х автомобилях осуществлял управление полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над этим районом с целью оценки повреждений, уточняя сообщения о недавних инцидентах.

«О запуске БПЛА было уведомлено заблаговременно. Ориентировочно в 9:20, после того как наблюдатели завершили полет, к ним подошли 4 члена вооруженных формирований (трое имели при себе автоматы). Они сказали, что СММ не разрешено запускать БПЛА в этом районе, и не позволили наблюдателям сесть обратно в свои автомобили и уехать», – сказано в отчете.

Позже на место прибыли еще трое членов НВФ (с пистолетами) в фургоне и гражданской машине, которыми они заблокировали проезд автомобилей СММ. Они попросили сфотографировать служебные удостоверения наблюдателей и мини-БПЛА, но команда СММ не позволила им это сделать.

«В 10:52 на место событий прибыл еще один член вооруженных формирований (с пистолетом) и сказал, что патрулю позволят проехать, как только наблюдатели выполнят требование. Во время ожидания члены патруля Миссии видели на расстоянии нескольких членов вооруженных формирований (трое из них имели при себе снайперские винтовки). В 12:09 член вооруженных формирований сообщил, что получил распоряжение разрешить патрулю покинуть это место, и команда СММ благополучно вернулась на базу», – сообщают в ОБСЕ.