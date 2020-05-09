Коронавирус не сбавляет темп: В Украине 515 новых случаев за сутки

За минувшие сутки в Украине зарегистрированы 515 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 9 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки заболели 515 человек. Из них 49 детей и 96 медработников. Были госпитализированы 198 человек. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом 203 пациента выздоровели. В целом за все время пандемии в Украине заболели 14 710 человек. Из них 1026 детей и 2854 медработника. При этом выздоровели 2909 человек, летальных случаев – 376», – рассказал Степанов.

Он добавил, что за предыдущие сутки проведено 7938 исследований методом ПЦР.

Глава Минздрава также отметил, что в разрезе регионов наибольшее количество случаев за сутки зарегистрировано в Черновицкой (82), в Харьковской (50) областях и в Киеве (50).

Согласно данным, опубликованным на сайте Минздрава, по состоянию на 9:00 9 мая в Донецкой области зарегистрированы 99 случаев заболевания COVID-19, в Луганской области – 42 случая.

Напомним, в Донецкой области 8 мая зафиксированы новые районы, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19, – Святогорск и Волновахский район.