Сводка из зоны ООС за 8 мая: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские позиции были обстреляны 7 раз. Четыре украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник:

неподалеку Широкино вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

на окраине Каменки обстрелял позиции украинских военных из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с населенным пунктом Марьинка вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы;

недалеко от населенного пункта Пески с наступлением темноты совершил обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник возле Орехового и Крымского открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В целом на этом направлении незаконные вооруженные формирования выпустили 27 мин 120-го калибра.

«По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили», – отмечается в сообщении.

С начала текущих суток противник обстрелял из 120 мм минометов украинские позиции у Крымского. Неподалеку Хутора Вольный НВФ применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заверяют, что 8 мая их позиции были обстреляны 13 раз. В частности,

говорится, что «в зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Широкая Балка, Васильевка, Спартак, Веселое, Жабичево, Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Александровка».

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В «ЛНР» заявляют, что «за 8 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано».