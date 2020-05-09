В Славянске черной краской покрасили флаг памятника Воину-освободителю (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) на главном монументе Воину-освободителю в парке «Шелковичный» появилась черная полоса в нижней части красного флага. Славянский городской голова Вадим Лях сообщил об этом в Facebook и назвал инцидент актом вандализма.

Мэра города считает, что это совершили силы, которые вносят раскол в общество.

«Несмотря на неприятный факт вандализма в парке, настроение остается праздничным. Жаль, что в нашем городе имеются элементы, настроенные на раскол общества! Всем мира и добра!», – написал городской голова.

В результате произошедшего красно-черный флаг на монументе Воину-освободителю теперь напоминает флаг Украинской повстанческой армии (УПА).

Фото: Facebook Вадим Лях

Памятник до инцидента

Напомним, флаг на монументе в Славянске перекрашивали. Изначально флаг в композиции был белого цвета, так как на таком фоне ярче смотрелся «бронзовый» воин. Но некоторые горожане акцентировали, что белый флаг – символ поражения, и горсовет решил перекрасить флаг в красный цвет.