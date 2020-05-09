В «ДНР» количество заболевших COVID-19 возросло до 180

В «ДНР» зафиксировали 24 новых случая заражения COVID-19 за сутки, всего с начала эпидемии подтверждены 180 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции. Всего по состоянию на 10:00 9 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 180», – сообщают в «ДНР».

Из числа зарегистрированных случаев – 5 завершились летальным исходом, 27 человек выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 мая в Украине коронавирусом заболели 14 710 человек (2 909 – выздоровели, 376 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксировано 99 случаев COVID-19, на подконтрольных территориях Луганской области – 42 случая.

В «ЛНР» (по данным на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).