В ВСУ коронавирусом заболели еще 8 человек, больше 300 – в изоляции

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксированы 8 новых случаев COVID-19. Всего коронавирусом болеет 40 военнослужащих. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 9 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 40 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Выписаны 53 человека, и есть 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 314 человек. В ближайшие три дня изоляция заканчивается у 23-х человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У него легкое течение заболевания, получает необходимое лечение. Семь больных (4 военнослужащих и работников ВСУ воинских частей Харьковского гарнизона, 3 военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», – уточнили в Командовании Медицинских сил.