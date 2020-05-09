Президент Зеленский хочет установить Колокол Мира в Донецке (Видео)

В Украине установят 4 мемориальных колокола. Один из них – на Луганщине, где началось освобождение от нацистских захватчиков, и один – в Донецке, после его возвращения под контроль правительства. Об этом сегодня, 9 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

В день 75-годовщины победы над нацизмом глава государства прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Президент посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов, возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Здесь Владимир Зеленский объявил о проекте мемориальных символов, в рамках которого в Украине планируется установить четыре колокола.

«Вчера я был на Луганщине, возле первого поселка, где в 1942-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Тут будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе», – подчеркнул президент Украины.

«И в день, когда в Украину вернется мир, и мы вернем своих людей и свои территории, эти колокола одновременно оповестят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: помним, что единство – это залог нашего мира и нашей победы. С 9 Мая, с днем Победы!», – заключил Зеленский.