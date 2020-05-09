На Луганщине третьи сутки подряд не фиксируют новые случаи COVID-19

За минувшие сутки на Луганщине новых заболевших COVID-19 не выявлено, в регионе остается 42 подтвержденных случая коронавируса. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«Новых случаев заболевания COVID-19 в области не зафиксировано. За все время исследований в области это заболевание лабораторно подтверждено у 42-х человек», – говорится в сообщении.

Всего за период эпидемии 13 пациентов выздоровели, 29 человек продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 мая в Украине коронавирусом заболели 14 710 человек (2 909 – выздоровели, 376 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксировано 99 случаев COVID-19.

В «ДНР» подтверждены 180 случаев заболевания (5 завершились летальным исходом, 27 человек выздоровели).

В «ЛНР» (по данным на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).