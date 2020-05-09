«Скорая» не приехала: Офицер службы охраны Кремля умер от COVID-19

42-летний майор Федеральной службы охраны (ФСО), помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов умер от пневмонии 30 апреля, а уже после смерти его родным пришел положительный результат теста на COVID-19, пишет международное издание «Медуза».

Издание ссылается на источники в ФСО и знакомых Титова.

«Последний раз [Алексей Титов] сменился с суточного дежурства 22 апреля и уехал домой в Подмосковье с легким недомоганием без температуры. Так как в ФСО больничные без температуры брать не рекомендуется, чтобы не подводить коллег, он надеялся поправиться за три выходных и выйти на службу», – рассказал знакомый Титова.

По его словам, на протяжении двух дней – 26 и 27 апреля – Титов пытался вызвать «скорую» по московскому единому номеру вызова экстренных служб 112, но ему отказывали под предлогом недостаточно острых симптомов.

«В итоге 28 апреля, после звонка Титова на работу и доклада о том, что он уже умирает, ему нашли ведомственную машину – санитарный автомобиль президентского полка – и на ней отвезли его в госпиталь ФСБ в 1-м Пехотном переулке. Там поставили диагноз – двусторонняя пневмония – и взяли мазок на коронавирус. 29 апреля его ввели в искусственную кому», – говорит знакомый майора.

Титов прослужил в Кремле в общей сложности 24 года. С 1996-го по 1998-й – во время срочной службы в Президентском полку, а потом еще 22 года на различных должностях в комендатуре Московского Кремля ФСО России.

Тело офицера кремировали 3 мая в морге при Центральном военном госпитале ФСБ. Позже его прах должны выдать родственникам, уточнил собеседник издания в ФСО.

По его словам, тестирование на COVID-19 для сотрудников ведомства в Кремле не проводится. Среди мер предосторожности – измерение температуры на постах «приборами, не всегда точно показывающим результат» и одноразовые маски, «которые выдают сотрудникам, работающим под камерами».

«Всегда удивляешься сообщениям СМИ о миллионах сделанных [в России] тестов [на COVID-19]», – говорит источник в спецслужбе. Он добавил, что в ФСО регулярное тестирование проходят только сотрудники, лично охраняющие президента и других важных лиц, перед этим живущие 2 недели в карантине на ведомственной базе.

По данным правительства РФ, на 9 мая в России зарегистрированы 198 676 заболевших COVID-19, из них за последние сутки – 10 817 человек. Всего 31 916 человек выздоровели, для 1827 россиян болезнь завершилась летальным исходом.