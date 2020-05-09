Без масок и под песни: В Донецке и Луганске прошли массовые автопробеги (Фото)

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Луганске сегодня, 9 мая, несмотря на эпидемию коронавируса, прошли массовые автопробеги, посвященные 75-летию победы над нацизмом.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, автопробеги стали альтернативой акции «Бессмертный полк», которую отменили из-за эпидемии COVID-19.

Но при этом практически все участники были без защитных масок и не выдерживали необходимую социальную дистанцию. В некоторых машинах плотно сидели по несколько человек. Участвовали дети, которые также были без средств индивидуальной защиты.

В «ДНР» уверяют, что в автопробеге приняли участие несколько тысяч человек. Во главе колонны шел автомобиль ГАЗ «Победа», также участвовали отреставрированные советские автомобили. Под песни военных лет с южной окраины Донецка колонна проехала по центральной части города – по Ленинскому проспекту, улицам Университетской, Артема и проспекту Мира. Автопробег завершился в парке культуры и отдыха им. Ленинского Комсомола, где развернули копию Знамени Победы, а машины выстроились в форме юбилейной даты «75».

В Луганске, как сообщается, больше тысячи экипажей отправились в автопробег по городу. Колонна стартовала у железнодорожного вокзала. Машины растянулись на 2 км.

В связи с эпидемической ситуацией луганские автомобилисты не останавливались и не выходили у памятников, мемориалов и братских могил, а отдали дань памяти звуковыми сигналами.