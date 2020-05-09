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В «ДНР» восстановили работу части платежных терминалов

09.05.20 14:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» частично восстановлена работа платежных терминалов самообслуживания. Пока терминалы «ЦРБ ДНР» заработали только в Донецке. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «банке», в Донецке уже действует 46 терминалов для оплаты, а в ближайшие дни терминалы заработают и в других населенных пунктах.

«Жители получили возможность производить оплату более 100 услуг (включая услуги оператора сотовой связи «Феникс», интернет-провайдеров, ТВ-провайдеров и т.д.)», – заявляют в «ЦРБ».

Напомним, на неподконтрольной украинским властям части Донетчины компания «РОСТ», которая обеспечивала работу платежной системы «Спрут», с 19 февраля прекратила прием платежей. Местные жители должны были отстаивать очереди на почте, даже чтобы пополнить мобильный.

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