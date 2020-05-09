Госпомощь на детей предпринимателям: Размер пособия и как его получить

Физические лица-предприниматели, которые относятся к 1-й и 2-й группе плательщиков единого налога и оплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 года, могут получить от государства помощь на детей в связи с карантином. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Каритас Краматорск».

Как разъясняют в организации, помощь выплачивают органы социальной защиты населения по месту жительства. Пособие назначается на каждого ребенка с месяца подачи заявления на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

Размер пособия зависит от возраста ребенка, поскольку до достижения им 10-летнего возраста (включительно) назначается в размере прожиточного минимума, установленного для детей соответствующих возрастных групп по состоянию на 1 января 2020 года, и выплачивается ежемесячно за полный месяц. Для детей до 6 лет – 1779 грн., от 6 до 10 лет – 2218 грн.

Для оформления пособия необходимо подать или отправить в электронном виде (с использованием соответствующей подписи) в орган социальной защиты населения:

заявление с указанием счета в учреждении уполномоченного банка (форму заявления можно скачать здесь);

копии свидетельства о рождении детей до 10 лет;

справку из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7).

Заявление со всеми документами рассматривается 3 рабочих дня со дня получения.

Кроме того, помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, воспользовавшись следующими сервисами:

Единый портал государственных услуг «Дія»;

веб-портал «Электронная услуга».

Основанием для выплаты пособия является постановление Кабинета Министров Украины №329 от 22.04.2020 года «Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми», вступившее в силу 05.05.2020 года.

Для консультации юриста можно обращаться на «горячую линию» по тел.: 066 993 28 00.