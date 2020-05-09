В Мариуполе во время автопробега четыре машины забросали краской (Фото)

В Мариуполе полицейские разыскивают напавших на участников автопробега 8 мая. Несколько машин из колонны неизвестные забросали краской, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

«В полицию поступило сообщение о том, что во время автопробега в одном из районов города неизвестные забросали краской четыре автомобиля. Правоохранители опрашивают владельцев машин и свидетелей происшествия с целью становления обстоятельств совершенного правонарушения и лиц, причастных к правонарушению», – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция квалифицирует инцидент по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером, 8 мая в Мариуполе состоялся автопробег в честь Дня памяти и примирения. Мариупольцы сформировали колонну из 91 машины и мотоциклистов. Каждое авто было украшено сине-желтым или красно-черным знаменем и надписью «Ніколи знову! 1939 – 1945».