С дистацией и почти без ветеранов: Как Донетчина отметила 9 Мая (Фото)

Торжественные мероприятия к 75-летию победы во Второй мировой войне прошли во всех городах и районах области 8 и 9 мая. Из-за карантина местные власти ограничились возложением цветов с небольшим количеством участников и посещением ветеранов на дому, передают «Донецкие новости».

Наиболее массовое мероприятие, но с соблюдением требований карантина, 9 мая прошло в Краматорске. Здесь в памятных торжествах по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом приняли участие: председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, Краматорский городской голова Андрей Панков, военнослужащие Вооруженных сил Украины, общественные активисты и жители города.

Присутствующие возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Второй мировой войны в Сквере Героев.

В Мариуполе, в День памяти и примирения 8 мая городской голова Вадим Бойченко зажег лампадки возле памятника «Жертвам фашизма». А его заместители возложили цветы к памятным знакам Второй мировой войны во всех районах Мариуполя. В возложении, кроме ограниченного круга чиновников, иных участников не было.

Главный монумент города украсили большими красными маками, символизирующими память о погибших. Маки обрамляли лампадки, которые в сопровождении военных песен зажгли в память о героях.

В Славянске сегодня, 9 мая, городской голова Вадим Лях вместе с заместителями и приглашенными возложили цветы к памятнику воинам-освободителям в парке культуры и отдыха. Из ветеранов присутствовал только председатель Славянской городской организации ветеранов Леонид Васильчук. Присутствующие почтили погибших воинов Второй мировой войны минутой молчания. Также цветы возложили к братской могиле по ул.Ботанической и к памятнику Вдове и Матери солдата.

После торжеств мэр посетил нескольких ветеранов войны и бывшего узника концлагеря, чтобы лично поздравить их с праздником Победы.

В прифронтовой Авдеевке 9 мая и.о. руководителя военно-гражданской администрации города Роман Шахов, председатель городского совета ветеранов Николай Цвелых, представители предприятий, общественных организаций и учреждений города торжественно возложили цветы к мемориалу погибшим воинам-землякам.