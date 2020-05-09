В Доброполье в порыве гнева мужчина ударил ножом отца

52-летний житель Доброполья (Донецкая обл.) получил ножевое ранение во время конфликта со своим сыном. Сейчас пострадавший в больнице, а его сыну грозит до 8 лет заключения. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от медработников о том, что в больницу с проникающим ранением доставлен 52-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, мужчина приехал в гости к своему 32-летнему сыну. Во время общения между ними возник конфликт, и когда все аргументы закончились, сын схватил кухонный нож и ударил им отца», – говорится в сообщении.

Мужчина признался, что во время ссоры очень разозлился и потерял контроль над своими эмоциями.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.