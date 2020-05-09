Они спасли город: В Мариуполе вспоминают погибших по время «русской весны» (Фото)

Сегодня, 9 мая, с самого утра к сгоревшему 6 лет назад зданию городского управления внутренних дел жители Мариуполя несут цветы и вспоминают тех, кто погиб, передает «Сайт города Мариуполя».

Горожане оставляют цветы у здания, сгоревшего 9 мая 2014 года, крестятся, молча смотрят, иногда делают селфи.

Чтобы избежать провокаций, здесь дежурит несколько нарядов полиции. Они также следят за тем, чтобы на всех присутствующих были маски.

Георгиевских лет у сгоревшего здания нет. Есть желто-синие ленты, которые прикреплены к «нейтральным» букетам цветов.

Мариупольцы не особо хотят рассказывать, зачем они пришли к зданию ГУВД, говорят, что все всё знают. Они называют погибших героями, спасшими город.

9 мая 2014 года, во время «русской весны», ГУВД был сожжен в результате попытки вооруженного захвата. Тогда погибли 11 человек, среди которых было 2 сотрудника полиции. В их честь на здании была установлена мемориальная доска, куда жители также приносят цветы.

Сейчас здание обнесено забором, но до сих пор не реконструировано. Проект его реконструкции уже утвержден. Цветы сегодня мариупольцы несут и к бывшему «Арбату», где тогда же, в 2014 году, был убит мужчина.