На Луганщине нарастают протесты предпринимателей

В Луганской области в Северодонецке и Счастье прошли акции протеста предпринимателей против отношения руководства области к мелкому бизнесу. Ситуация становится напряженной в Рубежном, Кременной и Сватово, пишут «Українські новини».

Луганские предприниматели говорят, что не работают с 18 марта и финансовое положение у всех катастрофическое. Надеялись начать работать с 1 мая, когда официально разрешили открывать продовольственные рынки, но чиновники областной и местной власти выставляют всяческие препоны. Из 13 рынков области, которые должны были быть открыты, смогли открыться только три. Санитарные требования для начала работы весьма жесткие, и не все смогли их выполнить в полном объеме. Но луганских предпринимателей возмутило, что в супермаркете через дорогу от рынка такие же требования СЭС не выполняются, однако магазины работают.

Предприниматели Луганщины обвиняют губернатора Сергея Гайдая, как минимум – в двойных стандартах, а то и в целенаправленном лоббировании интересов крупных торговых сетей. Кроме того, в Северодонецке предприниматели опасаются, что рынки не откроют даже после послабления карантина – с 11 мая.

«Удивляет отношение губернатора Гайдая к вопросу открытия рынков и помощи предпринимателям. Накануне он провел онлайн–конференцию с представителями малого бизнеса региона, где пообещал всяческую помощь и протекцию. Но уже сегодня, вместо помощи, мы видим со стороны руководства Луганской области только желание "не пущать" и запрещать. Ни конструктива, ни консультативной помощи от губернатора нет», – говорит Наталия, предприниматель из Северодонецка.

На данную ситуацию в регионе даже отреагировала Украинская организация защиты прав потребителей услуг, которая имеет более 40 тыс. активных членов. От имени руководства организации в поддержку предпринимателей Луганской области были направлены письма-запросы президенту Украины и главе Луганской облгосадминистрации.

По мнению авторов обращения, открытие рынков на Луганщине искусственно тормозится руководством Луганской области, так как в этом заинтересованы крупные торговые сети, на сегодняшний день не имеющие конкурентов в цене на продукты питания.

«Такая ситуация является недопустимой, ведь на местных рынках работали фермеры и дачники, которые в данный момент остались без работы и без средств к существованию», – отмечается в сообщении.