По 300% получат все: Степанов пообещал увольнять чиновников в регионах за невыплаты медикам

Все медики, которые работают с больными COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. В тех регионах, где выплаты не будут проведены в полном объеме, должны быть приняты кадровые решения. Об этом сегодня, 9 мая, заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что со своей стороны правительство и Минздрав выполнили все обещания по перечислению средств на 300% надбавок еще до 15 апреля.

«Мы нашли средства и перечислили их в регионы. Чтобы помочь медикам, МОЗ даже взял на себя несвойственные функции – мы начинаем контролировать выплату в разрезе каждого медицинского работника. Я могу заверить всех медиков, мы доведем ситуацию до конца и все, кто должен получить выплату, – получит ее. Я буду докладывать о ситуации премьер-министру и президенту и буду настаивать на принятии управленческих решений, в том числе кадрового характера. Я не понимаю, кто давал им право издеваться над медиками, которые спасают наши жизни», – подчеркнул Максим Степанов.

Как отметил министр здравоохранения, на этой неделе он провел селекторное совещание с регионами по итогам которого области получили задание в полном объеме выплатить 300% зарплаты медикам, работавшим с больными COVID-19 в марте. Областные администрации должны были отчитаться по результатам, но по состоянию на вечер пятницы Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не подали информации. При этом в некоторых регионах выплата была начислена не в полном объеме.

Напомним, в Донецкой области отчитались, что выплатили надбавки за март медикам, которые работают с больными коронавирусом. С 1 апреля поменялся порядок выплат, и ожидается новое постановление Кабмина. Кроме того, в Мариуполе из местного бюджета дополнительно были выделены средства для поддержки медиков инфекционных отделений, которые работают с больными коронавирусом.