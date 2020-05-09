Единственный на постсоветском пространстве: В Минске прошел парад Победы (Фото)

Сегодня, 9 мая, в Минске прошел военный парад, посвященный 75-й годовщине победы над нацизмом. В параде участвовали более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, передает белорусское издание «Белта».

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не осуждать страну за проведение парада в День победы, несмотря то, что в мире бушует пандемия коронавируса.

«Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе... И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма», – заявил Лукашенко.

В параде участвовало много военной техники: танки, бронетранспортеры, военные автомобили, реактивные системы залпового огня. Над Минском пролетели более 40 самолетов и вертолетов.

На параде присутствовало большое количество людей, при этом между ними практически не соблюдалась безопасная дистанция и немногие были в масках.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств, которые раньше входили в состав СССР, приехать в Минск на парад Победы. Президент Украины Владимир Зеленский не принял приглашение в связи с карантином.