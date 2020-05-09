Запретная символика, поврежденные машины: Полиция открыла уголовные производства на Донетчине и Луганщине

По итогам мероприятий 9 мая правоохранители открыли 4 уголовных производства: в Киеве, в Донецкой, Луганской и Сумской областях. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Всего в Украине прошло 495 мероприятий, в которых участвовали почти 9 тыс. человек. В органы полиции поступило 93 сообщения о возможных нарушениях.

«Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований при проведении мероприятий. Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли 4 уголовных производства и составили 20 административных протоколов», – сообщил Игорь Клименко.

По его словам, 2 уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины расследуются в Сумской и Луганской областях. Еще 2 уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины – в Донецкой области и в Киеве.

В частности, в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запрещенной символики. В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше всего относится к использованию во время мероприятий георгиевской ленты или нарушениям правил карантина.