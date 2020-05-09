«Карантинное» 9 Мая: На Луганщине полиция зафиксировала 3 нарушения

На Луганщине полиция выявила 3 факта нарушений законодательства при проведении мероприятий 9 мая. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

Всего, по данным правоохранителей, 9 мая на территории области прошло 5 автопробегов и 13 возложений цветов к памятникам и мемориалам по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Охрану общественного порядка обеспечивали больше 1 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Полицейские задокументировали 3 события, связанные с нарушением норм законодательства, касающегося карантина и запрещенной символики.

«Так, в городах Лисичанск и Рубежное зарегистрированы факты нарушений карантинных норм во время возложения цветов. В Северодонецке полицейские обнаружили 43-летнего местного жителя, на одежде которого была нарисована запрещенная символика», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины полицейскими открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»).