В «ДНР»: Макеевка отметила 9 Мая мини-парадами и песнями по дворам

В Макеевке (неподконтрольная украинскому правительству часть Донецкой области) 9 Мая отметили целым рядом массовых акций, несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в «республике». Во всех районах города прошли «парады для одного ветерана», по улицам проехали концертные «фронтовые бригады» и устроили по дворам исполнение песен военных лет.

Как сообщается в местных соцсетях, в каждом из 5-ти районов Макеевки были выбраны по одному ветерану. Курсанты «Донецкого высшего общевойскового командного училища» промаршировали перед домами, где живут эти участники боевых действий Второй мировой войны. На таких мини-парадах присутствовали «главы» местных «администраций», «депутаты Народного совета ДНР», председатели ветеранских организаций.

Кроме того, по городу проехали «фронтовые бригады». Они провели мини-концерты во дворах жилых домов и исполнили песни военных лет для жителей, которые могли наблюдать это действо со своих балконов. В одном из таких концертов с баяном поучаствовал и «глава администрации» Макеевки.

На фото видно, что многие участники акций были без защитных масок, люди не придерживались безопасной дистанции.