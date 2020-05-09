На Донетчине за сутки не выявили новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сегодня, 9 мая, не подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции. При этом два человека выздоровели. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в области остается стабильной.

«За сегодня, 9 мая, не подтверждено ни одного нового случая коронавирусной болезни. Двое пациентов областной больницы интенсивного лечения (г. Мариуполь) выздоровели», – написал Кириленко.

По его информации, за сутки в области проведено 787 быстрых тестов и 20 ПЦР-исследований на коронавирус.

«Полученные результаты – отрицательные», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала эпидемии на Донетчине зарегистрированы 99 случаев COVID-19. Из них 22 человека выздоровели, 3 пациента скончались, 74 продолжают лечение. В числе заболевших – 37 медработников.