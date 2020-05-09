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В прифронтовом поселке Донетчины подростки нашли труп в канализационном люке

09.05.20 22:50
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

В пгт Новотроицкое (Волновахский р-н Донецкой обл.) сегодня, 9 мая, подростки нашли тело мужчины в канализационном люке на окраине поселка.

Его увидел 18-летний местный житель Максим Подзин во время прогулки с друзьями, он и вызвал полицейских.

«Увидели, что там какой-то бункер, начали туда заглядывать, и увидели там труп. Он лежал в этой яме. Присмотрелся – увидел голову, испугался», – рассказывает Максим.

Место событий осмотрели полицейские, тело погибшего отвезли в Волновахское отделение судебно-медицинской экспертизы.

«Этот труп будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти и дальнейшего назначения экспертиз ДНК для его идентификации», – рассказал Павел Матвиенко, следователь Волновахского отдела полиции.

По факту смерти человека полицейские открыли уголовное производство. «Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство")», – отметила пресс-секретарь Волновахского отдела полиции Татьяна Обуховская.

По ее словам, в Волновахском районе на сегодня около 60 человек считаются такими, что пропали без вести.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Суспільне. Донбас».

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