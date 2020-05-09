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Гранаты, мины, сухпайки: На Луганщине полиция вскрыла тайник

09.05.20 23:15
Фото: отдел коммуникаций ГУНП в Луганской области
Фото: отдел коммуникаций ГУНП в Луганской области

В Новоайдарском районе Луганской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами при обыске дома бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сообщила в Facebook начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, сотрудники отдела полиции и взрывотехники 8 мая провели обыск в селе Бахмутовка по месту жительства 50-летнего мужчины, который в июне 2014 года принимал участие в качестве бойца в военных действиях на стороне НВФ «ЛНР».

В настоящее время он находится в розыске по ст 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности»).

«Были обнаружены и изъяты 4 минометные мины 82 мм, электродетонатор, зажигательная трубка промышленного изготовления ЗТП-150, два заряда с веществом бризантной мощности, полимерная бутылка с веществом, похожим на порох; противотанковая кумулятивная граната, 764 патрона различных калибров, граната РГД-5, военная форма и 2 военных сухих пайка производства РФ», – рассказала о результатах обыска Погукай.

Досудебное следствие в рамках уголовного производства продолжается.

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