RU
Все новости

Салюты в «Л-ДНР»: В Луганске палили из гаубиц (Видео)

09.05.20 23:56
Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Луганске празднование 9 Мая завершилось салютами. В Луганске вместе с фейерверком стреляла артиллерия, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы над нацизмом в Луганске организовали в районе цирка, здесь артиллеристы «Народной милиции ЛНР» дали 20 залпов из шести 122-мм гаубиц Д-30. Залпы сопровождались фейерверком, который длился порядка 5 минут.

В Донецке салют организовали в парке им. Щербакова, фейеверк можно было наблюдать в течение 10 минут.

Часть жителей Луганска и Донецка в соцсетях высказывались неодобрительно в отношении салютов:

  • Ярослава Воскресенская: «Главное, чтобы не как на 23 февраля, что у людей окна дрожали, а в цирке их вообще повыносило»;
  • Ольга Олькина: «Вы, возможно, хотели сказать не после каждого праздничного салюта, после жуткого артиллерийского и без предупреждения, как это было 23 февраля»;
  • Иван Сергеев: «А как же запрет на проведение массовых мероприятий?»;
  • Аня Красилова: «Опять из гаубиц? Полгорода за сердце хвататься будет»;
  • Вячеслав Иванов: «Еще больше абсурда в наши жизни, давай больше».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк