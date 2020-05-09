Салюты в «Л-ДНР»: В Луганске палили из гаубиц (Видео)

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Луганске празднование 9 Мая завершилось салютами. В Луганске вместе с фейерверком стреляла артиллерия, сообщают местные интернет-ресурсы.
Как сообщается, праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы над нацизмом в Луганске организовали в районе цирка, здесь артиллеристы «Народной милиции ЛНР» дали 20 залпов из шести 122-мм гаубиц Д-30. Залпы сопровождались фейерверком, который длился порядка 5 минут.
В Донецке салют организовали в парке им. Щербакова, фейеверк можно было наблюдать в течение 10 минут.
Часть жителей Луганска и Донецка в соцсетях высказывались неодобрительно в отношении салютов:
- Ярослава Воскресенская: «Главное, чтобы не как на 23 февраля, что у людей окна дрожали, а в цирке их вообще повыносило»;
- Ольга Олькина: «Вы, возможно, хотели сказать не после каждого праздничного салюта, после жуткого артиллерийского и без предупреждения, как это было 23 февраля»;
- Иван Сергеев: «А как же запрет на проведение массовых мероприятий?»;
- Аня Красилова: «Опять из гаубиц? Полгорода за сердце хвататься будет»;
- Вячеслав Иванов: «Еще больше абсурда в наши жизни, давай больше».