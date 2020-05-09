Салюты в «Л-ДНР»: В Луганске палили из гаубиц (Видео)

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Луганске празднование 9 Мая завершилось салютами. В Луганске вместе с фейерверком стреляла артиллерия, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы над нацизмом в Луганске организовали в районе цирка, здесь артиллеристы «Народной милиции ЛНР» дали 20 залпов из шести 122-мм гаубиц Д-30. Залпы сопровождались фейерверком, который длился порядка 5 минут.

В Донецке салют организовали в парке им. Щербакова, фейеверк можно было наблюдать в течение 10 минут.

Часть жителей Луганска и Донецка в соцсетях высказывались неодобрительно в отношении салютов: