Виталий Разнов: Неизлечимое победобесие в Донецке (Фото)

Прошла очередная годовщина Великой Победы. 75 лет со дня победы со дня окончания Великой Отечественной. Красивая дата. И, если бы не пандемия, какое празднество состоялось бы. И в Украине, и в России, и у нас в Донецке.

Скажу сразу: я совсем не противник этого, действительно, праздника. Я очень хочу, чтобы его отмечали. Отмечали всегда и везде. Я с болью смотрю, как в моей Украине люди радикальных взглядов 9 мая нападают на ветеранов, как происходит подмена и замена общечеловеческих понятий. Но то, что происходит в последние годы в России и, как отражение в зеркале, в оккупированной части Украины, иначе как победобесием не назовешь. Кстати, неологизм «победобесие» придумал российский протоиерей, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Георгий Митрофанов еще в 2005 году.

Итак, что празднуем мы 9 мая? Совсем недавно был открыт один документ с грифом «Совершенно секретно». В нем цифры. Цифры страшные. «За годы Великой Отечественной войны погибло более 20 миллионов. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С кривыми шеями 157 565. С разорванными животами 444 046. С поврежденными позвоночниками 143 241. С ранениями в области таза 630 259. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых "самоваров", безруких и безногих — 85 942». Вот такие цифры.

Так что? Победа? Победа над фашизмом – безусловно, но как такую победу можно так оголтело праздновать? Ветеранов той войны осталось очень и очень мало. Так что же празднуют другие люди? Молодежь, дети? Я уверен, что многие даже не понимают, что они празднуют, не знают, когда была война, кто и с кем воевал.

«Георгиевская ленточка», которая была символом памяти и преемственности воинских подвигов солдат и офицеров царской России, получила в наше время вторую, извращенную, жизнь. В преддверии 9 мая и в день празднования в Донецке эти ленточки можно увидеть везде. Во-первых, они пачками лежат на лотках уличных торговцев, есть намотанные на бобины и рядом – ножницы. «Сколько вам отрезать? 20 сантиметров или полметра?». Хорошо, что на вес еще не продают. Во-вторых, ленточки цепляют на одежду: на куртки, плащи, кофты, на левое плечо, на правое, ленточкой завязывают волосы…. Привязывают на антенны автомобилей или вешают на зеркала. На рюкзаках, на дамских сумочках, на детских колясках, в витринах магазинов. Что же за фетишизм такой?

Еще элемент нынешнего победобесия – военная форма. В форму одевают маленьких детей, школьников, в форму одеваются взрослые. Военные пилотки (по образцу фронтовых) тоже продают ушлые торговцы. Еще на детей надевают игрушечные автоматы и ведут на праздник. Как же объяснить людям, что этого делать нельзя. В данном случае военная форма – это символ войны, а не праздника. Это одежда войны. Это одежда смерти. Но, наверное, докричаться до таких индивидуумов не удастся никогда.

Мой дед, который воевал с 1942-го до 1945-го, никогда не рассказывал о войне ничего. 9 Мая он надевал костюм с медалями и орденом, брал меня за руку, и мы шли в парк к вечному огню. Мы недолго стояли у памятника, потом он встречался с товарищами-ветеранами. Дома мы садились за стол, дед выпивал пару рюмок, вечером смотрели «Голубой огонек». Вот собственно и весь праздник 9 Мая. Дед, наверняка, как и все ветераны-фронтовики, понимал, что это «праздник со слезами на глазах». Недаром после 1945 года День победы широко не праздновался и был долгое время обычным рабочим днем. Так продолжалось 20 лет. А с 1965 года по инициативе «дорогого Леонида Ильича» началось шествие Дня победы «через годы, через расстоянья».

Нельзя не остановиться на таком фетиш-обряде как Парад победы. Настоящий Парад победы, как мне кажется, был один – 24 июня 1945 года. Тогда по главной площади Москвы шагали действительно освободители, настоящие фронтовики, участники страшной войны. Все последующие, начавшиеся с того же 1965 года, были только демонстрацией силы, агрессии, готовности к войне. В нынешнем Донецке военные парады проводятся с 2015 года. Самое страшное, что жители города с огромной радостью воспринимают это воинственное зрелище. Как можно не понимать, что на следующий день после парада вся эта техника поедет убивать их сограждан? Такое просто не укладывается в голове.

Итак, праздновать День Победы (я бы сказал – отмечать) надо. Ведь тем самым мы вспомним о людях, которые дали нам будущее. Конечно, не такое светлое, как хотелось бы. Но это уже наша вина. Тем самым мы вспомним о своих родственниках, погибших или выживших. Они, действительно, боролись за Родину, за нас. Только отмечать надо без лишнего безумного пафоса, без танков и военных форм, без плясок и водки. Отмечать негромко. Отмечать, надеясь, что такой войны больше не повторится.

P.s. Вот увидел в магазине водку и пиво с атрибутикой «Великой Победы». Что еще можно сказать?

P. s.s. Накануне 9 Мая в Донецке выпустили троллейбусные талоны с различной атрибутикой праздника Победы. Талончики красивые. Но, как скажите, пробивать талон с фотографией ветерана, а потом выбрасывать его в урну?