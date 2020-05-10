RU
Все новости

Сводка из зоны ООС за 9 мая: Версии сторон конфликта

10.05.20 09:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников результате обстрелов противника не было. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские позиции:

  • неподалеку Каменки и Водяного из 82 мм минометов;
  • рядом с Красногоровкой и Опытным задействовали гранатометы различных систем;
  • неподалеку Павлополя противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • окрестности Широкино, Славного и дважды Старогнатовку обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотроицкого применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

«На все обстрелы наших позиций подразделения Объединенных сил дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность», – отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ:

  • у Хутора Свободный из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Крымского противник выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • позиции рядом с поселком Новотошковское были обстреляны дважды – из 82 мм минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.;
  • вблизи Трехизбенки огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехово был задействован противотанковый ракетный комплекс (ПРК).

«По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили», – дополнили в командовании ООС.

С начала текущих суток противник два раза открывал огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитников Орехово незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В «ЛНР» заверяют, что вчера их позиции были обстреляны 4 раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. «Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Фрунзе, поселка Голубовское и села Желобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов», – говорится в сообщении представительства «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В «ДНР» утверждают, что 9 мая их позиции были обстреляны из минометов в районе Донецка и поселка Спартак, на участке разведения сил и средств в районе села Петровское. А сегодня утром был нанесен минометный удар по позициям на окраинах Донецка и Горловки.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк