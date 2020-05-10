На репетиции в Доме культуры: Студент из Луганска рассказал о своем аресте в «ЛНР»

В «ЛНР» до сих пор существует партизанское движение. Об этом рассказал студент из Луганска Сергей Русинов, который был освобожден 16 апреля в результате обмена пленными.

Его задержали в апреле 2018 года, парень как раз через пару недель планировал переехать на подконтрольную Украине территорию, передает «Громадське радіо».

В тот период Сергей был студентом, учился в Луганске в колледже культуры и искусств. «И до этого уехать хотел, но были обстоятельства, из-за которых не мог этого сделать», – поясняет парень.

Несмотря на жизнь в «ЛНР» Русинов сохранял проукраинскую позицию, но отмечает, что в «республике» открыто об этом заявлять опасно. «В колледже все, кто меня знал, с первого дня слышали мою позицию относительно "дырявых республик" – от учителей до ребят. Разногласий не было, никто не спорил, все люди культурные… В первое время я пытался "гнуть свою линию", но потом особо ничего не рассказывал. Можно было много наговорить, но тогда я бы физически не смог бы уже никуда поехать», – поясняет он.

В Луганске он продолжал общаться с проукраинскими друзьями: «Например, Артем [Ахмеров] – парень, которого поменяли в 2017 году. Он из луганского ультрас. Также у нас общие знакомые, к счастью, все они уже на свободной территории Украины».

Сергея задержали 24 апреля 2018 года на репетиции в Доме культуры. «Я понимал, что, если я не уеду, то меня "повяжут". Но до этого как-то обходилось, не было никаких серьезных намеков. Меня задержали 24 апреля 2018 года на репетиции в Доме культуры. Мы зашли в зал, начали спускаться к сцене, и кто-то меня позвал. По голосу понял, что человек не знакомый и очень у него подозрительная интонация. Я обернулся, мне предъявили удостоверение сотрудника. Я растерялся, посмотрел на дверь, но понял, что дергаться не стоит. Поэтому согласился молча проехать с ними и все. За три дня до задержания я что-то почувствовал, поэтому поудалял все свои посты в социальных сетях. Плюс я уже собирался через неделю-две уезжать», – вспоминает парень.

Он говорит, что сначала его задержали по подозрению в экстремизме. В СМИ наиболее распространенная информация о том, что Русинов был арестован, в частности, за надпись в соцсетях «Люблю хардкор, маму и Украину». «И за это тоже. Сначала мне приписывали экстремизм, сделали скрины, там были материалы националистического характера. Потом мне прицепили участие в деятельности террористической организации за поддержку полка "Азов", вербовку приписали. Некоторым моим знакомым я предлагал поехать со мной [на подконтрольную территорию] в ближайшее время, но никто не поехал – они пошли свидетелями у меня по делу», – говорит Сергей.

Русинов также рассказал, что в «ЛНР» до сих пор существует украинское партизанское движение. «Партизанское движение живет до сих пор, оно никуда не делось. Но высказывать свою точку зрения можно до поры до времени. Активно поддерживать [Украину] не стоит, ведь просто "закроют", заберут здоровье и толком ничего не добьешься», – заключил Сергей.