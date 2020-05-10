На Донбассе 142 заразившихся коронавирусом

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
С начала пандемии по состоянию на утро сегодня, 10 мая, в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе, в Донецкой области – 100 случаев, в Луганской – 42. Всего по стране за этот период 391 пациент скончался, 3 060 – выздоровели.
Распределение случаев заражения COVID-19 по регионам:
- Винницкая область – 544 случая;
- Волынская область – 470 случаев;
- Днепропетровская область – 704 случая;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 517 случаев;
- Закарпатская область – 695 случаев;
- Запорожская область – 328 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1116 случаев;
- Кировоградская область – 416 случаев;
- г. Киев – 1805 случаев;
- Киевская область – 972 случая;
- Львовская область – 753 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 221 случай;
- Одесская область – 636 случаев;
- Полтавская область – 246 случаев;
- Ровенская область – 926 случаев;
- Сумская область – 154 случая;
- Тернопольская область – 999 случаев;
- Харьковская область – 572 случая;
- Херсонская область – 159 случаев;
- Хмельницкая область – 175 случаев;
- Черновицкая область – 2268 случаев;
- Черкасская область – 341 случай;
- Черниговская область – 73 случая.