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На Донбассе 142 заразившихся коронавирусом

10.05.20 10:24
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

С начала пандемии по состоянию на утро сегодня, 10 мая, в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе, в Донецкой области – 100 случаев, в Луганской – 42. Всего по стране за этот период 391 пациент скончался, 3 060 – выздоровели.

Распределение случаев заражения COVID-19 по регионам:

  • Винницкая область – 544 случая;
  • Волынская область – 470 случаев;
  • Днепропетровская область – 704 случая;
  • Донецкая область – 100 случаев;
  • Житомирская область – 517 случаев;
  • Закарпатская область – 695 случаев;
  • Запорожская область – 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1116 случаев;
  • Кировоградская область – 416 случаев;
  • г. Киев – 1805 случаев;
  • Киевская область – 972 случая;
  • Львовская область – 753 случая;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 221 случай;
  • Одесская область – 636 случаев;
  • Полтавская область – 246 случаев;
  • Ровенская область – 926 случаев;
  • Сумская область – 154 случая;
  • Тернопольская область – 999 случаев;
  • Харьковская область – 572 случая;
  • Херсонская область – 159 случаев;
  • Хмельницкая область – 175 случаев;
  • Черновицкая область – 2268 случаев;
  • Черкасская область – 341 случай;
  • Черниговская область – 73 случая.

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