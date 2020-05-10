На Донбассе 142 заразившихся коронавирусом

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

С начала пандемии по состоянию на утро сегодня, 10 мая, в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе, в Донецкой области – 100 случаев, в Луганской – 42. Всего по стране за этот период 391 пациент скончался, 3 060 – выздоровели.

Распределение случаев заражения COVID-19 по регионам: