Плюс один: В «ДНР» зафиксирован 181 случай COVID-19

За последние сутки в «ДНР» выявлен один случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает «минздрав ДНР».

Всего с начала пандемии в «республике» заболели коронавирусом 181 человек. Из них: 27 выздоровели, 5 – скончались.

Сейчас 149 пациентов находятся на лечении.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).