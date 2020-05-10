Глава Минздрава пояснил, какие ограничения сохраняются для магазинов и торговых центров.

Для открывающихся 11 мая магазинам и торговым центрам нет ограничений по площади помещений, но есть ограничения по числу людей, которые могут находится в залах. Об этом сегодня, 10 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«С 11 мая у нас смягчаются карантинные мероприятия. Нам очень важно было найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и запуском экономики. Организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является сверхважным», – сказал Степанов.

Он напомнил, что начинают работать магазины, торгующие непродовольственными товарами. Также с определенными ограничениями открываются торговые центры. «У нас нет ограничений магазинов по площади. Но есть перечень требований, которых должны придерживаться учреждения торговли. Например, в помещении могут находиться число покупателей из расчета – не более одного человека на 10 кв. м. Все в обязательном порядке должны быть в масках. Также на входе в помещения должен стоять антисептик. Влажная уборка должна производиться каждые 2 часа. И еще ряд мероприятий, которые указаны на сайте Минздрава», – перечислил министр.

Также завтра открываются парикмахерские и салоны красоты, предприятия по предоставлению разрешительных услуг (юристы, нотариусы и др.). Начинается предоставление стоматологической помощи, которая ранее была запрещена на период карантина.

«Несмотря на послабление карантина я прошу украинцев придерживаться всех остающихся ограничительных мероприятий, масочного режима, пользоваться антисептиками и придерживаться иных рекомендаций, о которых ежедневно Министерство охраны здоровья информирует через свой сайт», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 мая в Украине коронавирусом заболели 15 232 человека (3 060 – выздоровели, 391 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 181 случай COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» (на 8 мая) – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).